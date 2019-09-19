Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 сентября 2019 года начнёт рассмотрение иска АО «Адмиралтейские верфи» к разработчику военного вооружения АО «Концерн «Гранит-Электрон». Речь идёт о крупной неустойке по госконтракту. Третьим лицом в деле выступает Минобороны РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

В иске, поданном в конце июля 2019 года, речь идёт «о взыскании 19 323 788 рублей 95 копеек неустойки по контракту от 10.10.2013 года №153-НПКЗ/13». Подробности претензий пока неизвестны.

Истец занимается строительством судов, в том числе и военных. К примеру, в конце июня 2019 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» был подписан контракт между Министерством обороны России и компанией на строительство двух подводных лодок проекта 677 «Лада».

Ответчик — один из старейших разработчиков военного вооружения. Историю АО «Концерн «Гранит-Электрон» ведёт с идеи создать специальную лабораторию военного ведомства, которая возникла в 1910 году. Предприятие имеет премии и награды за разработку для Военно-морского флота РФ, а также на сегодня оно «ведет работы по созданию принципиально новых видов вооружения для подводных кораблей, не имеющих аналогов в мировой практике и обеспечивающих повышенную эффективность применения оружия». О чём сообщается на официальном сайте АО.

На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 концерн представил высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения, производимую дочерними предприятиями АО «Равенство» и АО «Северный пресс». У концерна шесть «дочек», в том числе одна из них — АО «Саратовский радиоприборный завод».