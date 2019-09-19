Биробиджан, 19 сентября, 2019, 04:48 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области к отопительному сезону не готовы 16 населённых пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нет отопления

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На неподготовленных к зиме территориях ЕАО проживает 10% населения области. Во всех случаях неготовность связана с отсутствием ресурсоснабжающей организации и накопленных долгах бюджетов перед такими организациями.

Так, общая задолженность консолидированного бюджета перед энергетиками составляет 123 млн рублей, ещё 219 млн рублей — долг по компенсациям организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги в части потерь доходов, возникающих с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕАО получило 98 млн рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ на 20 объектах теплоснабжения.