Вашингтон, 18 сентября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США продолжит принимать решения без оглядки на критику со стороны президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил на пресс-конференции 18 сентября глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл.

U.S. Federalreserve Джером Пауэлл

«Я не буду менять сложившуюся практику, которая не предполагает реакции на замечания выборных должностных лиц», — сказал Пауэлл в ответ на просьбу журналистов прокомментировать очередные критические выпады главы Белого дома.

Он добавил, что независимость ФРС от политического контроля поддерживалась на протяжении многих лет «ради благополучия американского общества».

«Уверяю, что я и мои коллеги продолжим проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения», — сказал председатель ФРС.

Напомним, ранее сегодня Федеральная резервная система США приняла решение о втором за текущий год понижении базовой процентной ставки. Показатель был снижен ещё на 0,25 процентного пункта, до 1,75−2% годовых.

Несмотря на это, Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРС, обвинив Джерома Пауэлла в отсутствии «стержня» и «дальновидности». Ранее он призывал регулятор снизить ставку до нуля или вовсе сделать её отрицательной.

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