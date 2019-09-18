Вашингтон, 18 сентября, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США может продолжить снижение базовой процентной ставки в случае значительного сокращения темпов роста экономики страны. Об этом заявил на пресс-конференции 18 сентября глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл.

Джером Пауэлл

По его словам, риски для позитивного прогноза развития экономики Соединённых Штатов связаны со слабыми темпами роста мировой экономики и возможными негативными событиями в сфере торговли.

В подобной ситуации может быть целесообразной «продолжительная серия понижения ставки», сказал Пауэлл. Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день ФРС не видит реальных перспектив такого сценария.

«Мы продолжим внимательно следить за развитием экономики и будем действовать в зависимости от обстоятельств», — сказал председатель ФРС.

Напомним, ранее сегодня ФРС США приняла решение о втором за текущий год понижении базовой процентной ставки. Показатель был снижен ещё на 0,25 процентного пункта, до 1,75−2% годовых.