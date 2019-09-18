Вашингтон, 18 сентября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. США применят «значительные» санкции против Ирана в течение 48 часов, но при этом речь не идет о войне, заявил 18 сентября президент США Дональд Трамп, утверждает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Агентство утверждает, что Вашингтон намерен в очередной раз усилить санкционное давление на Тегеран после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Заявление было сделано в ходе выступления Трампа в Калифорнии.

«Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов», — цитирует агентство слова Дональда Трампа.

«Но речи о войне с Ираном не идёт, существует много других вариантов», — добавил Трамп.

Напомним, об этом президент США заявил на фоне очередного обострения противостояния Ирана и США после атаки хуситских беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых Вашингтон поспешил обвинить Иран.