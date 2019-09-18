Москва, 18 сентября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Человечество столкнулось с серьёзным кризисом, и он связан не просто с тем, что прежняя глобальная экономическая модель перестала работать, что проявилось особенно явно после кризиса 2008 года, но и с тем, что на смену прежней модели не приходит ничего нового. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил российский экономист и аналитик Михаил Хазин на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

World Public Forum Dialogue of Civilizations Михаил Хазин

«Наша задача сегодня, нас всех, всех граждан России и всего человечества — добиться некоего единого, хотя бы относительно, понимания того будущего, которое нас ждёт. Языка, по крайней мере, на котором это будущее можно описать. Все ругаются: у нас нету образа будущего. Для того, чтобы описать будущее, нужен, по крайней мере, язык, на котором его описывать. А его нет», — заявил Хазин.

По его мнению, мировая модель развития, действующая сегодня, близится к концу. Можно спорить, когда произойдёт кризис и в каких масштабах, однако важно другое: впервые мир столкнулся с тем, что на смену устаревшей модели не подготовлена новая.

«Впервые за очень много веков старая модель разрушается, а никакой новой альтернативы нету. Причём есть институциональная монополия на точку зрения. Нелиберальные философы есть, нелиберальные экономисты есть, нелиберальные мыслители есть. Институтов нелиберальных не существует. И как следствие, никакая новая модель не может пробить тот барьер, который существует», — отметил он.

«В соответствии с традицией государств и обществ для того, чтобы мысль проявилась, она должна пройти экспертизу. Экспертизу делают институты, институты — либеральные. Нелиберальная мысль либо вообще замалчивается, либо очень жёстко критикуется», — отметил он.

По его словам, в мире существуют центры альтернативной политической и экономической мысли, на основе которых и можно задать полноценную, принципиально новую повестку.

«По части геополитических раскладов, масштабов глобальных проектов (новый подход) нами уже создан. Распад мира на макрорегионы уже был описан в 2003 году, сценарии возможного преобразования геополитического Ближнего Востока также были описаны в рамках других процессов», — отметил Хазин.

Тем не менее альтернативной мысли только предстоит пройти этап консолидации и выработки не только политической и экономической, но и общей ценностной платформы.

«У нас не только нет новой экономической модели, но нет представления, какая ценностная база, идейная база должна лежать под этой моделью. Теоретически, если есть ценностная база, можно попытаться придумать модель», — добавил экономист.