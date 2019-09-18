Тирасполь, 18 сентября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Приднестровье готовятся к возможным последствиям отключения либо снижения давления в транзитном газопроводе. План действий на этот случай обсудили на Совете безопасности ПМР.

Gazprom.ru

Газ в республику поступает через Украину, поэтому прекращение транзита российского голубого топлива может обернуться для Приднестровья новыми проблемами. По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника на этот случай прорабатываются несколько сценариев, под которые расписаны конкретные мероприятия. Главная задача — обеспечить республику энергетическими ресурсами, сообщил Оболоник на заседании Совбеза.

Речь идет как об обеспечении населения теплом, так и о предотвращении коллапса в энергетике и промышленности, которые напрямую зависит от поставок голубого топлива. Рассматривается также возможность перевода системы теплоснабжения на жидкое топливо.

Планируется закупить материалы для поддержки функционирования электросетей высокого и низкого напряжения. Если не будет газа, возрастет потребление электроэнергии, предупредил Оболоник.

На территории Приднестровья действует одна из крупнейших электростанций в регионе Молдавская ГРЭС (входит в российскую группу компаний Интер РАО). Она работает на трёх видах топлива — природном газе, мазуте и угле. Планом предусмотрено, что один из ее блоков должен действовать даже в случае остановки деятельности станции в целом. Этого будет достаточно для обеспечения нужд приднестровцев, сообщил Оболоник.

В 2020 году заканчивается действие контракта России с Украиной на транзит газа. Россия предложила украинской стороне продлить существующий контракт. Какое решение примет Киев, пока неясно. Ранее представители Украины заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Конкретных договоренностей не было достигнуто.