Москва, 18 сентября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Участок Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта московского метрополитена и МЦК

В течение двух дней для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Доехать до закрытых станций пассажиры смогут на бесплатных компенсационных автобусах КМ1, которые будут следовать от «Киевской» до «Кунцевской» с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями «Багратионовская» и «Фили».

Как уточнили в пресс-службе, закрытие станций необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.

В обычном режиме работа всех станций Филёвской линии будет возобновлена с открытием метрополитена в понедельник, 23 сентября.