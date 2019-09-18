Минск, 18 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Среди кратких упоминаний белорусскими государственных СМИ о 80-летии воссоединения Западной и Восточной Белоруссии в 1939 году нашлось место и ревизионизму. СССР был представлен агрессором, как и гитлеровская Германия, а Польша и Прибалтика наряду с «белорусами» — потерпевшими.

Иван Шилов ИА REGNUM 17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленной III Рейхом польского государства II Речи Посполитой

17 сентября, когда белорусская общественность отмечала неофициальный День воссоединения белорусского народа, государственная Белтелерадиокомпания выделила десятки часов на развлекательные программы сомнительного содержания и минуты — на упоминания о 80-летнем юбилее начала Освободительного похода Красной Армии. По итогам начавшегося 17 сентября 1939 года похода на разгромленную вермахтом польскую территорию произошло объединение Западной Белоруссии с УССР и Западной Белоруссии с БССР.

Ближе к полуночи, в конце эфира низкорейтингового государственного белорусскоязычного телеканала «Беларусь 3» был показан новый документальный фильм «Мяжа» («Граница») производства государственной телекомпании «Беларусьфильм». Кинолента создана при участии министерства культуры в 2019 году, режиссёром указан Евгений Сетько.

Говоря о событиях 1939 года, представитель белорусского официоза заявил, что у них уже «устоялась» такая точка зрения: война для белорусов началась не 22 июня 1941 года как Великая Отечественная война, а 1 сентября 1939 года, потому как тысячи белорусов воевали в частях польской армии. Нашлось место и штампам в духе прибалтийских русофобских этнократий — в фильме прямо было заявлено о «советской оккупации», что ранее позволяли себе лишь маргиналы из прозападной националистической оппозиции.

«Однако у Сталина был план передачи Вильно Литве, чтобы задобрить оккупацию их страны», — сообщил диктор в документальном фильме («Беларусьфильм», минкультуры РБ, 2019).

Читайте подробности в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии