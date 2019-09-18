Рим, 18 сентября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. 19 сентября в Риме пройдет первый в истории Италии митинг в поддержку легализации эвтаназии, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

Петиция о принятии законопроекта о легализации эвтаназии была подана в парламент страны еще в 2013 году, но депутаты ни одного из созывов парламента не стали рассматривать этот вопрос.

Участники митинга выскажутся за неприменение статьи уголовного кодекса о доведении до самоубийства в отношении тех, кто «помогает» гражданам уйти из жизни в соответствие с их желанием.