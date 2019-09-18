Волгоград, 18 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Волгоградской области 1 150 граждан старшего возраста стали участниками программы профподготовки. Из них 580 человек уже завершили обучение и получили документ государственного образца. Предпенсионеры могут обратиться в центры занятости населения для дальнейшего трудоустройства по новой специальности, уточнили 18 сентября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Профподготовка

Самыми востребованными оказались направления «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Преподаватель в начальной школе», «Библиотекарь», «Психолог», «Оператор электронно-вычислительных машин». Предпенсионеры обращаются в центры занятости населения как самостоятельно, так и по направлению от работодателей — в проекте участвуют 420 предприятий региона.

Профобучение является частью регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Занятия проводятся на бесплатной основе.