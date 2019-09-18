Махачкала, 18 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Правоохранители в Махачкале задержали начальника отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова. Он был взят силовиками сегодня, 18 сентября, на своем на рабочем месте, пишет у себя в Instagram председатель координационного совета НКО республики Шамиль Хадулаев.

Задержание

Отметим, что задержанный приходится сыном бывшему вице-премьеру Дагестана Раюдину Юсуфову, который более полутора лет находится в московском СИЗО «Лефортово». Информацией о причинах задержания и о том, связан ли интерес правоохранительных органов к Вадиму Юсуфову с уголовным преследованием его отца, ИА REGNUM пока не располагает.

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Напомним, Раюдин Юсуфов вместе с тремя другими высокопоставленными членами правительства Дагестана был задержан в начале февраля 2018 года и этапирован в столицу по обвинению в растрате бюджетных денег при реализации госпрограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 августа, в Лефортовском суде Москвы был задержан и адвокат Раюдина Юсуфова Дагир Хасавов. СК РФ предъявил ему обвинение в воспрепятствовании правосудию и подкупе или принуждению к даче показаний.

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