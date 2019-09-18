Москва, 18 сентября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Низкая производительность труда в России в первую очередь связана с невысоким уровнем потребления. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

«Страна большая и как лоскутное одеяло — разные уровни производительности труда. Если возьмём нефтяную или угольную отрасли, тот там очень высокие параметры — на уровне мировых. А если в целом по стране, то ситуация, конечно, плачевная», — отметил эксперт.

По его словам, на расчёт производительности труда очень сильно влияет размер заработной платы. В России этот показатель ниже, чем в странах Евросоюза, что сказывается и на производительности труда, считает специалист.

«У нас низкая зарплата, и в этом серьёзный корень проблем роста производительности. Чисто статистически уровень производительности будет ниже, чем в Европе. А второй момент — низкая зарплата не порождает потребление. Даже если вы будете фантастически оснащены, но производство работает на одну треть или две трети возможностей, то и производительность труда будет ниже. Это наш бич, который является серьёзнейшей проблемой», — рассказал Сафонов.

Эксперт отметил, что, по мнению экономистов, первая проблема, с которой надо справиться, это не столько эффективная организация труда, которая зависит в том числе от объёмов производства, сколько повышение спроса, как среди населения, так и предприятий.