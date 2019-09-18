Ереван, 18 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника полиции Валерия Осипяна.

police,am Валерий Осипян

В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердила помощник президента Армении Асмик Петросян.

«Указ пока не подписан, но думаю, что сегодня он будет подписан», — отметила Петросян.

10 мая 2018 года по предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна и указом президента Армении Армена Саркисяна Валерий Осипян был назначен начальником Полиции Республики Армения.