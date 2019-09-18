Сухум, 18 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Мотострелковые подразделения Южного военного округа в рамках двустороннего батальонного тактического учения отработали маневренную оборону побережья Абхазии от высадки морского десанта условного противника. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба военного округа.

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Российские военнослужащие выполнили задачи оборонительного боя на бронетранспортерах БТР-82АМ при различных вариантах захвата условным противником берега. В рамках выполнения оборонительных задач военнослужащие создали вдоль берега фортификационные сооружения, провели маскировку боевых машин и нанесли огневой удар по приближающимся и атакующим кораблям противника.

Ранее во время движения к зоне учений военнослужащие отразили удары авиации условного противника, а также преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения.

В учении принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и танки Т-72Б3.