Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Петербурга, официально вступив в должность губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Официальная церемония проходит в здании парламента Северной столицы — в Мариинском дворце на Исаакиевской площади.

После того как председатель Горизбиркома Виктор Миненко еще раз официально объявил Беглова победителем, он вручил ему заверенную копию решения комиссии о результатах выборов.

«Клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — зачитал присягу Александр Беглов.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Петербурга, раздались аплодисменты.

«Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга», — объявил Макаров.

Добавим, из 49 депутатов Заксобрания двое — Максим Резник («Партия роста») и Борис Вишневский («Яблоко») — решили проигнорировать церемонию.

На выборах 8 сентября 2019 года Беглов получил 64,43% голосов от числа пришедших на участки избирателей, уверенно победив двоих конкурентов.