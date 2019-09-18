Оренбург, 18 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Денис Паслер даёт присягу

В начале торжественной церемонии выступил председатель облизбиркома Александр Нальвадов. Он сообщил о том, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Победителем стал Денис Паслер. Он набрал почти 66 процентов голосов.

Затем состоялось принятие присяги Денисом Паслером. Затем хор «Новые имена» исполнил Гимн России. А приволжский полпред Игорь Комаров поздравил избранного губернатора. Он отметил, что в Оренбуржье состоялись выборы, а оренбуржцы доверили Паслеру развитие региона.

«Вам, Денис Владимирович, необходимо развивать положительные начинания и выводить область на новые рубежи», — сказал Комаров.

Также он выразил надежду на то, что Паслер оправдает доверие оренбуржцев, и пожелал ему успехов.

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Паслер в своём выступлении поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах. Он отметил, что Оренбуржье должно оставаться опорным краем России и есть чёткое понимание, что вступление в должность — это начало пути. Он подчеркнул, что региону нужны сильная промышленность и сельское хозяйство, и обратил внимание на то, что удалось наладить связь с населением.

Напомним, 8 сентября регионе прошли губернаторские выборы. Из пяти претендентов на пост первого лица с большим отрывом победил Денис Паслер («Единая Россия»), набрав почти 66% голосов избирателей.

Добавим, что инаугурация предшественника Паслера на посту губернатора Юрий Берг в 2014 году проходила в областном драматическом театре.