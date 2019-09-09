Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области на губернаторских выборах лидером стал врио губернатора Денис Паслер, который является кандидатом от партии «Единая Россия». За него свои голова отдали почти 66% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Стоит отметить значительный отрыв по результатам голосования Дениса Паслера от оппонентов. Так, на втором месте находится депутат Заксобрания региона Максим Амелин (КПРФ) — почти 24%.

Самый высокий результат голосования за Дениса Паслера продемонстрировал Северный район — 81,78%. В остальных муниципальных образования показатели ниже 80%. Минимальный результат отмечен в ЗАТО Комаровский — 46,83%.

Напомним, 8 сентября в Оренбургской области прошли выборы губернатора. На пост первого лица региона изначально претендовали восемь человек, однако три выдвиженца сошли с дистанции и не были зарегистрированы. По итогам голосования первое место занял Денис Паслер — 65,94%, второе — Максим Амелин (23,72%). Далее идут Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,62%, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 2,53% и Сергей Яцына «Справедливой России» — 2,26%,