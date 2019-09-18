Невинномысск, Ставропольский край, 18 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Ветераны моногорода Невинномысска Ставропольского края с сентября 2019 года смогут бесплатно пользоваться услугами такси. Город присоединился к социальному проекту «Яндекс. Такси — ветеранам», сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации муниципалитета.

Такси

На бесплотный проезд могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда. Льгота уже действует, для её получения ветеранам нужно подать заявку в администрацию города.

Напомним, данный социальный проект был запущен в мае 2019 года, в преддверии празднования Дня Победы. На сегодняшний день к акции присоединились порядка 15 городов России.

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