Нальчик, 18 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ликвидированы в ходе спецоперации двое боевиков. По предварительным данным, в домовладении, где засели бандиты, могут скрываться как минимум еще два человека.

Nac.gov.ru Спецоперация

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 сентября, с 05:00 на части территории города Чегем оперативный штаб Кабардино-Балкарии ввел режим контртеррористической операции. Утром были слышны выстрелы.

По данным источника в силовых ведомствах, в одном из частных домов скрываются члены экстремистской религиозной ячейки. Они планировали террористические преступления на территории региона.

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