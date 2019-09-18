Нальчик, , 08:41 — REGNUM Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии после того, как при проведении оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о нахождении в городе Чегем членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников. По данным оперативного штаба, они вынашивают планы совершения преступлений террористической направленности на территории республики, пишет «Интерфакс-Юг».

В настоящее время с 05:00 режим КТО действует на части территории города Чегем, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем. В одном из частных домов здесь скрывается группа бандитов.

По данным местных жителей, утром 18 сентября, около 06:00, здесь были слышны выстрелы. Похоже, что идет боестолкновение силовиков с боевиками. В настоящее время в данном районе тихо.

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