Иерусалим, 18 сентября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетяньяху заявил о планах создать «сильное сионистское правительство», об этом он рассказал во время выступления перед своими сторонниками.

En.kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

По его словам, он планирует пригласить лидеров правых партий на встречу днем 18 сентября, отметив, что Израиль «сталкивается с огромными возможностями и огромными вызовами, включая экзистенциальную угрозу со стороны Ирана».

«Мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль — государство еврейского народа», — сказал он.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли повторные парламентские выборы, которые были связаны в первую очередь с провалом коалиционных переговоров после выборов в апреле текущего года.

Читайте также: МИД Турции: предвыборные обещания Нетаньяху — расизм и апартеид