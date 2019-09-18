Тбилиси, 18 сентября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального банка Грузии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

По итогам января-августа 2019 года доходы страны в сфере туризма выросли на 4,1%. Всего в этот период Грузию посетили 6,216 млн человек. Снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $57,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2019 года глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что туристическая отрасль потеряла $44,3 млн из-за сокращения численности российских туристов.

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