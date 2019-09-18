Сеул, 18 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустил прямой рейс на Филиппины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

byeangel Самолёт авиакомпании Jeju Air

По их словам, новый маршрут Тэгу — Себу осуществляется четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям) с 17 сентября.

Известно, что аэропорт Тэгу стал четвертым аэропортом страны из которого совершаются авиарейсы в Себу, после аэропортов Инчхона, Пусана и Муана.

«Себу является одним из самых популярных направлений для отдыха в Юго-Восточной Азии, — сообщили представители компании. — Мы надеемся, что данный рейс позволит оживить аэропорт города Тэгу».