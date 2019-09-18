Москва, 18 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. В московский арбитраж от ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» поступил иск к Росавиации, в котором истец требует признать права собственности на воздушное судно. Подробности дела неизвестны, иск из-за недочётов пока оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

Исковое заявление поступило 4 сентября 2019 года, но оставлено без движения из-за отсутствия документа, который подтверждает уплату госпошлины в размере 12 тыс. рублей, а также предоставления выписки из ЕГРЮЛ на другое юрлицо — ЗАО «Саратовский авиационный завод», когда как ответчиком по делу является Федеральное агентство воздушного транспорта. Устранить недочёты истец должен до 15 октября 2019 года. Третьим лицом в деле выступает ООО «Газпром комплектация». Пока неизвестно, о каком именно судне идёт речь.

Примечательно: 3 сентября этим же истцом к тому же ответчику подан аналогичный иск и также о праве на воздушное судно. Его оставили без движения до 4 октября. В конце августа ООО также подало иск, требуя установить «права собственности на воздушное судно — самолёт ЯК-42Д (регистрационный номер RA42438, заводской номер 09018)». А ещё один схожий иск без указания объекта, на который планируется установить права, начнут рассматривать 10 октября.

На сайте авиакомпании уточняется, что она выступает дочерним обществом ПАО «Газпром» и создана в 1995 году как корпоративная компания. ООО управляет международным аэропортом Остафьево, внутренними аэропортами Бованенково и Ямбург. Также у неё есть филиалы в Перми, Томске, Самаре, Ухте, Югорске.