Москва, 18 сентября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Предложение обсудить необходимость «ремонта выборной системы» принял президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

На встрече в Кремле лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, комментируя итоги выборов 8 сентября 2019 г.:

«Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: «электроника», вторые — иначе».

По словам главы КПРФ, найденное решение позволит «укрепить страну и политическую систему».

«Хорошо, — ответил Путин. — Мы постоянно с Вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны».

Президент сравнил российскую политическую систему с «живым организмом», который в то же время можно сделать более эффективным, «работающим на благо народа России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Путин и Зюганов провели встречу в Кремле.