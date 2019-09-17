Вашингтон, 18 сентября, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Помощь в расследовании атак на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии окажут саудовским властям американские криминалисты, которые уже отправились на место ЧП, сообщает пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным американского военного ведомства, криминалисты из Центрального командования ВС США на месте атаки на Saudi Aramco проведут оценку случившегося.

Приводится высказывание высокопоставленного американского генерала Джозефа Данфорда, который заявил, что уверен в версии причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии 14 сентября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за атаку на два предприятия Saudi Aramco ответственность взяли йеменские хуситы, но Вашингтон обвиняет в случившемся Тегеран.

В СМИ США появилось предположение, что саудовские заводы были атакованы не только дронами, но и крылатыми ракетами, которые стартовали с военной базы Ирана. Доказательств в пользу этой версии не приводится.