Ереван, 17 сентября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Благодаря решению судьи по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна в стране родилось новое правовое государство. Об этом заявил заместитель председателя внепарламентской партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.

Photolure Левон Зурабян

Когда судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян сегодня, 17 сентября, отклонила ходатайство адвокатов об отмене ареста в качестве меры пресечения в отношении главного обвиняемого по делу 1 марта Роберта Кочаряна, собравшиеся во дворе суда граждане, которые требовали пожизненного заключения Кочаряна, по призыву заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левона Зурабяна двинулись к памятнику Мясникяну, где 1 марта 2008 года развивались основные события, воздав дань уважения памяти жертв 1 марта.

Зурабян назвал решение судьи победой правосудия, заявив, что благодаря этому решению республика поменяла свое лицо, и в Армении родилось новое правовое государство.

«Сегодня Роберт Кочарян не проиграл, или какая-либо политическая сила не победила. Сегодня понесли поражение грабители, разбойники, сегодня проиграли те власти, которые считали, что, используя десятилетиями государственную власть, могут грабить собственный народ, а затем стрелять в него, когда он восстанет. Сегодня победила Армения, победил законопослушный гражданин, победила демократия, победила справедливость», — отметил Зурабян.

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» принимала основное участие в поствыборных событиях 1 марта 2008 года. Именно сторонники Тер-Петросяна оспаривали официальные итоги президентских выборов, по результатам которых президентом был объявлен занимающий тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян.

После десятидневных массовых акций протеста власти страны применили силу, в результате десять человек погибли. По материалам уголовного дела, по которому сегодня проходит Рожерт Кочарян, против демонстраторов были задействованы Вооруженные силы Армении, на что, согласно Конституции, президент не имел права.