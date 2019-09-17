Минск, 17 сентября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 17 сентября заместитель министраОлег Кравченко провёл переговоры с новым главой представительства Евросоюза в постсоветской республикеДирком Шубелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Mfa.gov.by Встреча заместителя Министра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко с Главой Представительства ЕС в Белоруссии Дирком Шюбелем

«В ходе беседы рассмотрены состояние и перспективы развития отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. Стороны обсудили дальнейшие шаги в направлении укрепления белорусско-европейского сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», — сказано в кратком официальном сообщении.

В тот же день, 17 сентября, Олег Кравченко встретился с французским послом Дидье Канессом. Итоги переговоров уложились в одну строчку официального сообщения пресс-службы МИД РБ: «В ходе встречи стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития белорусско-французского сотрудничества».

Напомним, 17 сентября Минск посетил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он провёл переговоры с высшим руководством Белоруссии, в том числе Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.