Брест, Белоруссия, 17 сентября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. В Бресте 17 сентября состоялось возложение цветов к мемориальной доске на месте, где в период польской оккупации с 1926 по 1938 годы работала подпольная типография ЦК Компартии Западной Белоруссии. Акция состоялась в 10 часов силами десятка представителей городской общественности.

Владимир Михайлов Брест отметил воссоединение Белоруссии

В мероприятии приняли участие граждане, выступающие за придание статуса государственного праздника дню 17 сентября — в память о начавшемся в этот день 1939 года Освободительном походе Красной Армии на Западную Украину и в Западную Белоруссию (известен также как «Польский поход РККА»). Власти республики и города проигнорировали 80-летний юбилей.

Здание, в котором работала брестская подпольная типография ЦК КПЗБ, не сохранилось. Мемориальная доска установлена на стене дома, находящегося на его месте — на углу улицы 17 сентября и проспекта Машерова. В постсоветское время текст на доске был значительно урезан и переведён на белорусский язык.

Владимир Михайлов Брест отметил воссоединение Белоруссии

Напомним, в этот же день, 17 сентября, в Минске прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения белорусского народа. Общественность Минска возложила цветы у мемориальной доски видному деятелю Западной Белоруссии Сергею Притыцкому. На уровне президента, правительства, мингорисполкома, Академии наук и других госучреждений дата 17 сентября замалчивалась.

Также в Минске 17 сентября состоялись тематические мероприятия, организованные местным отделением Россотрудничества. В них приняли участие представители белорусских общественных организаций, в том числе объединения российских соотечественников.

Аналогичные мероприятия прошли на уровне общественности в других областных центрах. Во всех случаях власти и созданные ими формально негосударственные организации дистанцировались от участия в юбилейных торжествах.