Минск, 17 сентября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в Белоруссии. Об этом 17 сентября в Минске заявилАлександр Лукашенко, принимая в своём минском дворце заместителя госсекретаря США по политическим вопросамДэвида Хэйла.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. 17 сентября 2019 года, Минск

Лукашенко прокомментировал выход США и России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного двумя сторонами 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, отметив: «Нас это волнует, потому что Белоруссия является участником договора. Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты».

«Я в свою очередь недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора. Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Белоруссии для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности). Но эти два заявления — с Запада и с Востока — убеждают меня в том, что нам не придется в Белоруссии прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также обратил внимание Хейла, что «в последней войне» Белоруссия потеряла треть населения, причём боролась против агрессора, в том числе вместе с США. Лукашенко подчеркнул: «Нам не хотелось бы, чтобы снова на территории нашей Белоруссии запахло жареным».