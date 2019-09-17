Москва, 17 сентября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Приговор Павлу Устинову, проявившему агрессию в отношении сотрудника ОМОНа, — урок для либералов, стремящихся устраивать провокации на незаконных митингах. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью для ФБА «Экономика сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы

По его словам, на данный момент представители оппозиционной тусовки пытаются исказить картину происходящего, выставляя Устинова так называемой сакральной жертвой. При этом те, кто выгораживают дебошира, не упоминают о его участии в несогласованной акции протеста, выкриках антиправительственных лозунгов и провокациях. Кроме того, он едва не покалечил сотрудника правопорядка.

Однако оппозиционерам, уверен Клинцевич, необходимо оправдать Устинова. Причем подобные методы либералами широко используются уже давно. Причем, по его словам, это проплаченная деятельность, и не факт, что Устинов «в доле».

Напомним, в понедельник, 16 сентября, столичный Тверской суд вынес приговор Павлу Устинову: активисту предстоит отсидеть 3,5 года за применение насилия к силовику на незаконном митинге в Москве 3 августа на Пушкинской площади. В приговоре сказано, что он оказывал сопротивление при задержании, после чего у одного из полицейских диагностировали вывих плеча.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Франц Клинцевич напомнил, что в странах Запада, на которые так любят ссылаться российские оппозиционеры, наказание в отношении тех, кто применяет насилие против силовиков, куда более суровое.

При этом важно понимать, что либеральные СМИ, активно тиражирующие новости о «нелегкой судьбе» Павла Устинова, как и их иностранные коллеги намеренно снижали значимость доводов обвинения. Молодого человека окрестили невинной жертвой, чтобы у читателей, в том числе российских, возникла неприязнь к власти и силовым структурам в стране. Таким образом, журналисты изданий пытались подогреть недовольство в обществе.

В заключение Клинцевич подчеркнул, что приговор Устинову — это показательный пример для тех, кто пытается раскачать обстановку. Ведь в следующий раз, в случае рецидива, приговор Устинову будет куда более жестким, и только так можно показать, что будет с теми, кто применяет насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.