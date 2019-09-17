Вашингтон, 17 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео направляется в Саудовскую Аравию для обсуждения инцидента с атакой беспилотников на объекты нефтяной отрасли королевства. Об этом 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Государственный секретарь сегодня летит в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить наш ответ», — приводит его слова Agence France-Presse.

Напомним, 14 сентября на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, произошли взрывы.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вместе с тем США и воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией возлагают ответственность за атаку на Иран.