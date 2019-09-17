Минск, 17 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Риск незаконного провоза оружия с Украины в Белоруссию остаётся достаточно высоким, сообщает 17 сентября пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

uzz75 Автомат Калашникова с боеприпасами

Ситуация с потоком незаконного украинского оружия продолжает влиять на обстановку в сфере обеспечения безопасности, подчёркивают белорусские пограничники.

В частности, за 2018 год на границе было изъято свыше 170 единиц оружия, а за первые восемь месяцев текущего года — более 60. С 2014 года на границе с Украиной белорусскими пограничниками было изъято более 500 единиц различного оружия.

«Такие цифры дают все основания предполагать, что риски перемещения оружия через границу с Украиной на текущий момент времени сохраняются на достаточно высоком уровне и в обозримом будущем продолжат оказывать существенное влияние на обстановку в сфере обеспечения национальной безопасности», — указано в сообщении, опубликованном на сайте пограничного ведомства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что белорусские власти приняли решение «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за потока нелегального оружия.