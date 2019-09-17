Сухум, 17 сентября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. В 2019 году Россия выделила Абхазии примерно 3,2 миллиарда рублей. Об заявил посол России в республике Алексей Двинянин, передает 17 сентября РИА Новости.

Павел Козионов Сухум

Как рассказал посол, около 1,7 миллиарда рублей заложено на инвестиционную программу по социально-экономическому содействию Абхазии. Дополнительно было выделено на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия, 1 миллиард рублей и 500 миллионов рублей на укрепление банковской сферы Абхазии.

При этом, отметил Двинянин, растут и собственные поступления в бюджет республики.

Объем инвестиционной программы содействия развитию Абхазии на 2017−2019 годы составил около шести миллиардов рублей.