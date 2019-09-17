Москва, 17 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Снижение курса доллара к рублю в начале сентября с 67 до 63 руб. выглядит чересчур стремительным, даже с учётом взлёта нефтяных котировок 16 сентября с $60 к $69 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Стоит отметить, что в начале недели рубль укрепился в гораздо меньшей степени, чем нефть, что говорит о достаточно ограниченном потенциале усиления курса российской валюты. Это проявляется и сегодня, 17 сентября.

Приостановка роста цен нефти 17 сентября, отсутствие значимых новых событий и ожидание решений ФРС США 18 сентября — вот факторы, которые приводят сегодня к локальному прекращению ралли рубля.

Российская валюта торгуется в узком диапазоне 63,80−64,40 руб./доллар, который, вероятно, сохранится в течение дня», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль «наметил путь» к отметке 63