Москва, 17 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Во время принятия присяги депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) потребовал закрыть мусоросжигательный завод №4. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Ступин

«Требую предпринять меры к закрытию мусоросжигательного завода №4. Прошу немедленно отреагировать на данное обращение», — заявил депутат после прочтения слов присяги.

Ступин отметил, что жители востока и юго-востока столицы страдают от работы объекта.

После этого коммунист повторил тезисы своего коллеги из партии «Яблоко» Максима Круглова, раскритиковавшего председателя Московской городской избирательной комиссии за организацию выборов в Мосгордуму. Однако одной критикой он не ограничился и потребовал отставки главы Мосгоризбиркома от лица фракции КПРФ.

«Фракция КПРФ также считает вас ответственным за допущенные на выборах нарушения и требует вашей отставки», — заявил Ступин.