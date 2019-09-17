Вильнюс, 17 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 17 сентября в Вильнюсе, принял своего польского коллегу Матеуша Моровецкого, во время переговоров с которым, кроме прочих вопросов, обсудил возможность «снижения энергонезависимости Белоруссии от России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lettered Порт в городе Клайпеда, Латвия

На совместной пресс-конференции после встречи Сквернялис заявил, что стороны договорились проработать совместные меры. «Мы обсудили, как снизить энергонезависимость Белоруссии от России, обсуждали меры и проекты», — сказал Сквернялис, не уточнив, какие именно меры имеются в виду, оговорившись, что он их бы не детализировал.

По словам Сквернялиса, для снижения зависимости Белоруссии от российской энергетики Минску будет предложено воспользоваться литовской инфраструктурой.

Отметим, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen владеет единственным в Прибалтике нефтеперерабатывающим заводом в литовском Мажейкяй, а различные политики неоднократно упоминали якобы имеющуюся возможность поставлять в Белоруссию нефть через литовский порт Клайпеду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва ради обретения энергонезависимости от России уже взяла в аренду у норвежцев плавучий СПГ-терминал «Независимость», который в итоге стал получать сжиженный газ в том числе от российского «Новатэка», а основным поставщиком газа для Литвы остался российский Газпром. Причиной стала нерентабельность взятого в аренду СПГ-терминала и больших расходов на его содержание.