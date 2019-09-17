Минск, 17 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Минске (Белоруссия) завершился «Клановый суперкубок» по игре World of Tanks. Победителем стала сборная из России [MERCY] МОНИК, сообщает пресс-служба мероприятия 17 сентября.

Пресс-служба мероприятия Победители «Кланового суперкубка»

Пресс-служба мероприятия Победители «Кланового суперкубка»

Российская команда победила европейский коллектив [DE-VI] Delicious Vicious со счётом 5:0. Победители получили $25 тыс., 500 тыс. игрового золота и игровые аксессуары от партнёров чемпионата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Клановый суперкубок» по World of Tanks прошёл 15 сентября 2019 года в рамках фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста». Игровые сражения прошли в формате «15 на 15» на большой сцене праздника.