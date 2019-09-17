Кейптаун, 17 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия де Лилль полагает, что южноафриканцы мыслят довольно-таки ограничено, когда речь заходит о земельной реформе. Для них она ассоциируется лишь с одним — с экспроприацией земли, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

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В интервью Де Лилль, которая в свое время принимала участие в разработке конституции страны, сказала, что люди в большинстве своем, не полностью изучают доклад комиссии о земельной реформе и лишь делают акцент на некоторых его аспектах.

В 144-х страничном отчете, выпущенном в июле этого года, предлагается следующее: выделить больше средства на проведение земельной реформы, не поощрять людей, которые не желают отдавать неиспользуемые земли, и изменить Конституцию, чтобы разрешить экспроприацию земли без последующей компенсации.

«Многие люди не читали отчет, а лишь искали пункты, касающиеся экспроприации», — сказала де Лилль.

Министр добавила, что земельная реформа также включает в себя пункты про перераспределение земли и помощь новым фермерам.