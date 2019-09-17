Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Движение электропоездов от Петербурга до Колпино, Павловска, Тосно, Гатчины и Мельничного Ручья к 2025 году должно быть организовано в тактовом режиме. Об этом сообщили в Смольном по итогам совещания о перспективах развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое провел вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Планируется, что на участке Сертолово — Левашово электрички будут ходить в режиме шаттлов. Кроме того, будет усилено движение пригородных поездов из Петербурга до Зеленогорска, Выборга, Красного Села, Ораниенбаума и Волхова.

На совещании подтвердили актуальность планов Смольного, правительства Ленобласти и ОАО «РЖД», согласно которым планируется создание двух полукольцевых маршрутов движения электропоездов в Санкт-Петербурге, с заходом железнодорожной линии в международный аэропорт «Пулково».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге возведут два железнодорожных обхода — северо-восточный и юго-западный. Работы должны быть завершены к 2030 году. Также будет построено девять новых транспортно-пересадочных узлов.

Электропоезда пойдут по маршрутам Белоостров — аэропорт «Пулково» и Ораниенбаум — Токсово. В часы пик интервал движения поездов должен быть не больше десяти минут.