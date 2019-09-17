Владивосток, 17 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Автопредприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке планирует в 2020 году увеличить выпуск двигателей SkyActiv-G в шесть раз. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Кудинов в интервью ТАСС.

Эмблема Mazda

По его словам, в Японию до конца 2019 года планируется поставить 3,7 тыс. моторов, а в 2020 году в шесть раз больше (20 тыс. ед.).

«Дальнейшая программа предполагает пока работать на уровне 20 тыс. двигателей с последующей возможностью увеличения этих объемов», — добавил топ-менеджер.

Кроме того, Кудинов не исключил, что автокомпания выйдет на новые экспортные рынки, помимо Японии.

«Все будет зависеть от того, насколько логистически будут эффективны продажи на новый рынок, плюс те уровни тарифной защиты, которые на сегодня есть на тех рынках, куда мы не попали, как на экспорт, так и на импорт», — сказал он.

Напомним, в конце августа 2019 года автокомпания Mazda объявила об отзыве в России 92 автомобилей Mazda CX-5, проданных c декабря 2014 года по январь 2016 года. Причиной отзыва машин стал брак системы сигнала аварийной остановки (ESS) и системы предотвращения вторичного столкновения (SCR).

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