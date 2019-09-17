Москва, 17 сентября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Водка

Отмечается, что законопроект подготовили депутаты «Единой России». Инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Законопроект может привести к закрытию порядка 10 тыс. заведений по всей России, в том числе торговых точек по продаже пива, уточняет издание.

В свою очередь в правительстве призвали доработать документ, поскольку реализация предлагаемых норм может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство рассчитывает на принятие до конца 2019 года закона о повышении до 21 года минимального возраста продажи алкоголя.

Кроме того, в Минздраве ищут и другие способы, как оградить граждан от алкоголя. Так, специалисты предложили продавать спиртное в отдалении от спальных районов.

Также отметим, что в начале 2019 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий продавать алкогольную и табачную продукцию исключительно в специализированных магазинах, доступ в которые разрешён только совершеннолетним. Работать в ночное время такие магазины не будут. В Минздраве РФ эту инициативу поддержали.

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