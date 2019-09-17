Москва, 17 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги по Brent 16 сентября завершились ростом на 13,12%. Цена выросла до 69,64 на фоне событий в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Спрос на нефть вырос после атаки дронов на саудовские нефтяные объекты. Рынок закладывает в цену премию, что Саудовская Аравия будет добывать меньше нефти и газа в два раза.

Саудиты рассматривают необходимость в помощи своих коллег, которые могли бы временно нарастить добычу, чтобы успокоить панику на рынках.

Сегодня, 17 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,30%, до $68,24 доллара за баррель. Спрос на нефть сохранится высокой, пока Саудовская Аравия не восстановит добычу нефти до прежних уровней.

Но сильного роста цен на нефть больше не стоит ожидать. Волатильность в ближайшие дни снизится и начнется продолжительная коррекция. Тест психологического уровня $70 долларов ожидается 18 сентября.

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