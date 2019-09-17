Москва, 17 сентября, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Московский арбитраж сегодня, 17 сентября 2019 года, приступит к рассмотрению иска «Промсвязьбанка», созданного заочно арестованными братьями Ананьевыми, к аффилированной с ними иностранной компании «Promsvyaz Capital B. V» из Нидерландов. Сумма претензий превышает 16,49 млрд рублей. Это не единственный иск банка к компании, в январе 2020 года начнётся рассмотрение претензий на сумму почти 23 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В основу первого спора лёг договор купли-продажи ценных бумаг, заключённый в середине декабря 2017 года. Он был подписан за некоторое время до введения регулятором в банке временной администрации. Этим договором банку были проданы его акции, что ранее принадлежали трём негосударственным пенсионным фондам. Банк потребовал в этом иске признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки, взыскав с ответчика запрашиваемую сумму. 10 сентября в результате заключения мирового соглашения были сняты претензии ещё к шести ответчикам. Им предстоит разместить в банке депозиты и приобрести субординированные облигации банка. При этом, суд не усмотрел в данном мировом соглашении нарушений прав Promsvyaz Capital B.V., которое осталось единственным ответчиком в иске на сумму 16 499 738 818,56 рубля. Последнего подобное решение не устроило и 13 сентября компания обратилась с апелляционной жалобой.

Сегодня, 17 сентября, слушания по основной части претензий должны продолжиться после перерыва в деле.

Также в конце августа 2019 года суд удовлетворил другой иск банка к фирме Ананьевых на сумму 3 055 588 196,58 рубля (стоимость облигаций и доход). Помимо этого, на 30 января 2020 года назначено рассмотрение иска на сумму 22 944 410 958,91 рубля с тем же составом участников.

Напомним, братья Ананьевы — экс-сенатор от Ямала Дмитрий и Алексей создали в 1995 году «Промсвязьбанк». В конце 2017 года решением регулятора в банке была введена временная администрация, а весной следующего года контроль над банком братья утеряли, несущественная доля оставалась лишь у аффилированной с ними компании «Promsvyaz Capital B. V.». В декабре 2018 года банк обратился в арбитраж с требованием о выплате 282 млрд рублей убытков. Ответчиками выступили 12 физлиц, включая братьев, и аффилированное с ними юрлицо. Дело до конца не рассмотрено, но имущество фигурантов попало под арест (обеспечительные меры).

В середине сентября 2019 года стало известно, что в отношении братьев Ананьевых возбуждено и расследуется уголовное дело по растрате крупной суммы. Судом по ходатайству следователя они были заочно арестованы.

В арбитраже на сегодня также не до конца рассмотрен иск о банкротстве Дмитрия Ананьева как физлица.

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