Абакан, 17 сентября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. В районах Хакасии начался отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пётр Иванов Котельная

По данным минстроя Хакасии, объекты жилищно-коммунального комплекса региона готовы к зиме на 98%, жилищный фонд — на 99%, котельные — на 95%.

Тепло подали на объекты социальной сферы в северных районах республики: Боградском, Орджоникидзевском, Ширинском. Подключен к отоплению детсады и школы в городах Абазе, Саяногорске, Сорске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городах и районах Сибирского федерального округа начинается отопительный период.

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