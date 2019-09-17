Отопительный сезон стартует в Хакасии
Абакан, 17 сентября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. В районах Хакасии начался отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.
Пётр Иванов
Котельная
По данным минстроя Хакасии, объекты жилищно-коммунального комплекса региона готовы к зиме на 98%, жилищный фонд — на 99%, котельные — на 95%.
Тепло подали на объекты социальной сферы в северных районах республики: Боградском, Орджоникидзевском, Ширинском. Подключен к отоплению детсады и школы в городах Абазе, Саяногорске, Сорске.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в городах и районах Сибирского федерального округа начинается отопительный период.
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