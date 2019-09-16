Кишинёв, 17 сентября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии и блок ACUM подписали 16 сентября новое соглашение о сотрудничестве. Как передает ИА REGNUM, подписи под документом также поставили высшие должностиные лица — премьер-министр Майя Санду, президент Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаная.

Nicolas Raymond Флаг Молдавии

В документе говорится о сотрудничестве ветвей власти и реформах, которые намерены в ближайшее время провести власти. Больше всего внимания уделено реформе юстиции.

Также оговариваются принципы проведения местных выборов 20 октября. Партии правящей коалиции договорились провести эти выборы честно, корректно и без взаимных нападок.