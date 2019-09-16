Бишкек, 16 сентября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Реальный рост экономики Киргизии за восемь месяцев 2019 года достиг 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А объем валового внутреннего продукта в январе — августе текущего года сложился на уровне 334,6 млрд сомов (308,8 млрд рублей), — говорится в отчете министерства финансов.

Ken Flottman

При этом реальный рост ВВП республики без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского месторождения золота «Кумтор» в отчетный период составил лишь 3%.

Вместе с тем, уровень инфляции по сравнению с началом 2019 года вырос только на 0,3%, а в сравнении с январем — августом 2018 года — увеличился на 0,4%.

Рост производства промышленной продукции составил 17% по сравнению с показателем января — августа прошлого года. Произошло это за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 20,8% и в горнорудной сфере — на 18,8%.

В промышленности без учета «Кумтора» зафиксирован спад на 2%.

В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве в отчетный период наблюдался рост на 1,6%. При этом объем продукции этой сферы превысил 117,6 млрд сомов (около 108,6 млрд рублей).

Общий объем валовой продукции строительства за январь — август 2019 года превысил 73 млрд сомов (около 67,4 млрд рублей), а реальный темп роста составил 7,8%.