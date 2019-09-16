Бишкек, 16 сентября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России работают более 716,1 тысячи трудовых мигрантов из России. За последний год их количество выросло на 26,7%. Об этом сообщает «Kaktus.media» со ссылкой на данные миграции МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации российского Центробанка, во втором квартале 2019 года киргизстанцы перевели из России в Киргизию посредством различных систем денежных переводов $482 млн (свыше 31 млрд рублей).

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Это на 16,1% меньше, чем в апреле — июне 2018 года. В среднем, каждый киргизский мигрант отправляет на родину за один раз сумму равную $185 (11,9 тысячи рублей).

По мнению экспертов, сокращение денежных переводов от киргизских трудовых мигрантов напрямую связано с тем, что киргизстанцы стали гораздо активнее копить и тратить деньги на покупку недвижимости в России.

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