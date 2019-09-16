Анкара, 16 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не существует. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса.

Kremlin.ru Трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию

«В центре внимания, безусловно, была тематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем, что план действий, несмотря на выход из него Соединённых Штатов Америки, сохраняет свою жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки», — заявил Путин.

«При всех известных сложностях с его осуществлением, разумной альтернативы данной договорённости не существует. Россия делает всё от неё зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере», — добавил президент.